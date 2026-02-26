Uccide un uomo in uno studio di commercialisti a Livorno poi fugge col cappuccio C' è già un fermato

Un episodio di violenza si è verificato oggi a Livorno, dove un uomo di 56 anni è stato colpito mortalmente all’interno di uno studio di commercialisti in via Grande 110. Dopo aver commesso l’atto, il responsabile si è allontanato indossando un cappuccio, ma poco dopo è stato fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda sta ora essere approfondita dagli inquirenti.

Il fatto di sangue è avvenuto in via Grande 110, nel cuore della città. La vittima è un 56enne colpito più volte con un'arma da taglio Omicidio a Livorno. Nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio un uomo di 56 anni è stato ucciso all'interno di uno studio di commercialisti in via Grande 110. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, la morte sarebbe stata causata da diverse ferite inferte con un'arma da taglio. L'allarme è scattato intorno alle 16:30, quando almeno un testimone ha riferito di aver visto una persona con il volto coperto da un cappuccio allontanarsi dall'edificio.

Entra incappucciato e accoltella un 56enne, giallo sull'omicidio in uno studio di commercialisti a Livorno: fermato un uomoOmicidio questo pomeriggio in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro della città.

Livorno, omicidio in uno studio di commercialista: fermato il presunto assassinoIl presunto aggressore sarebbe fuggito verso il porto indossando un cappuccio prima di essere fermato

Choc a Livorno: uccide un uomo in uno studio di commercialisti, poi fugge col cappuccio. C'è già un fermatoOmicidio a Livorno. Nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio un uomo di 56 anni è stato ucciso all'interno di uno studio di commercialisti in via Grande 110. Secondo le prime ricostruzioni delle forze ... today.it

