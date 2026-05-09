Prima cade poi zoppica | Marquez si mostra così dopo la Sprint

Dopo la caduta durante la Sprint a Le Mans, il pilota è stato portato al centro medico, dove si è mostrato zoppicante e con il piede destro non poggiato. Le immagini hanno mostrato chiaramente le sue difficoltà nel camminare normalmente. La scena ha suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, che si sono concentrati sulle sue condizioni fisiche in vista delle prossime gare.

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