LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Marquez vince una pazza Sprint Prima cade poi domina sotto il diluvio

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gara di MotoGP in Spagna, il pilota ha iniziato la sprint in modo complicato, cadendo durante il primo giro. Successivamente, ha ripreso la corsa e ha preso il comando sotto la pioggia intensa. Alla fine, si è aggiudicato la vittoria, mentre altri piloti hanno optato per il rientro ai box per cambiare le gomme, tra cui uno in particolare che è stato tra i primi a farlo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Bagnaia è stato uno dei primi a rientrare ai box per utilizzare la moto con gomme a bagnato. Stesso discorso per Morbidelli, Binder e Di Giannantonio. Insieme a loro si è fermato anche Marc Marquez. Quest’ultimo era appena caduto. La moto è rimasta accesa. Poi, tagliando la pista andando nella ghiaia, è rientrato ai box, prima di andare a vincere la Sprint. Fioccheranno le polemiche. 15.26 Tre ritiri in quattro Sprint per Bezzecchi. Così il Mondiale non si vince. Anzi, non si può neanche pensare di provare a vincerlo. Al di là della caduta, aveva già compromesso tutto con una partenza da incubo: era proprio rimasto inchiodato al semaforo verde.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez vince una pazza Sprint. Prima cade, poi domina sotto il diluvio

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LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez cade, ma può vincere lo stessoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Marquez al comando con 7 decimi su Bagnaia e 6.

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