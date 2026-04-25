LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Marquez vince una pazza Sprint Prima cade poi domina sotto il diluvio

Durante la gara di MotoGP in Spagna, il pilota ha iniziato la sprint in modo complicato, cadendo durante il primo giro. Successivamente, ha ripreso la corsa e ha preso il comando sotto la pioggia intensa. Alla fine, si è aggiudicato la vittoria, mentre altri piloti hanno optato per il rientro ai box per cambiare le gomme, tra cui uno in particolare che è stato tra i primi a farlo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Bagnaia è stato uno dei primi a rientrare ai box per utilizzare la moto con gomme a bagnato. Stesso discorso per Morbidelli, Binder e Di Giannantonio. Insieme a loro si è fermato anche Marc Marquez. Quest’ultimo era appena caduto. La moto è rimasta accesa. Poi, tagliando la pista andando nella ghiaia, è rientrato ai box, prima di andare a vincere la Sprint. Fioccheranno le polemiche. 15.26 Tre ritiri in quattro Sprint per Bezzecchi. Così il Mondiale non si vince. Anzi, non si può neanche pensare di provare a vincerlo. Al di là della caduta, aveva già compromesso tutto con una partenza da incubo: era proprio rimasto inchiodato al semaforo verde.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez vince una pazza Sprint. Prima cade, poi domina sotto il diluvio Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint, Marquez favorito, Bezzecchi per il podio LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez cade, ma può vincere lo stessoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Marquez al comando con 7 decimi su Bagnaia e 6. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA; MotoGP, LIVE - La diretta delle FP1 del Gran Premio di Spagna a Jerez. LIVE MotoGP Spagna, la gara sprint in diretta: vince Marc Marquez davanti a BagnaiaIn diretta dal circuito di Jerez il MotoGP Spagna 2026 con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 15 ... fanpage.it LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si comincia, Ducati per riprendersi la scenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 15.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 15.00 Giro di ... oasport.it MOTOGP - MARC MARQUEZ CADE, RIENTRA AI BOX PER CAMBIARE MOTO E VINCE LA SPRINT DI JEREZ In una Sprint rocambolesca, contraddistinta dalla pioggia che ha progressivamente bagnato la pista, è emerso Marc Marquez, caduto e rientra - facebook.com facebook Fabio Di Giannantonio e Zarco a darem show #sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP x.com