Jerez Sprint da pazzi | Marc Marquez prima cade poi vince Zero punti per Bezzecchi

Al Gran Premio di Spagna, le sorprese non sono mancate: il primo a cadere è stato il pilota che poi si è aggiudicato la vittoria, mentre un altro concorrente non ha conquistato alcun punto. La gara, inizialmente prevista come una sfida di pura velocità, si è trasformata in un susseguirsi di incidenti e condizioni di pioggia, rendendo il risultato difficile da prevedere. La corsa si è disputata sotto un cielo nuvoloso, con il tracciato che si è fatto sempre più insidioso.

Il Gran Premio di Spagna regala una delle gare più imprevedibili degli ultimi anni. Quella che doveva essere una sfida di velocità pura si è trasformata in un "toboga" di emozioni e fango sotto il cielo di Jerez. In una gara condizionata da una pioggia che è passata da lieve a diluvio universale.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Marc Marquez epico a Jerez: cade, cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a BagnaiaMarc Marquez cade sul bagnato, scivola in classifica ma riesce a recuperare e vince la Sprint Race del GP Spagna davanti agli italiani Bagnaia e... Marc Marquez vince una folle Sprint a Jerez nonostante una caduta! Terzo ritiro per BezzecchiMarc Marquez emerge dal caos e vince sotto il diluvio la Sprint del Gran Premio di Spagna 2026, in occasione della quarta tappa stagionale del... Una raccolta di contenuti Pagelle Sprint Jerez e classifica piloti MotoGP: furbata di Marquez e Bagnaia come GiuliacciLa classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint di Jerez vinta in modo rocambolesco da Marc Marquez su Bagnaia e Morbidelli con entrambe le Aprilia di Bezzecchi e Martin ritirate ... sport.virgilio.it Diretta MotoGp/ Streaming sprint video GP Spagna 2025 Jerez: trionfa Marc Marquez! (26 aprile)La diretta MotoGp in tv sarà in chiaro su Tv8, come sempre per qualifiche e sprint, o comprese le libere per gli abbonati su Sky Sport MotoGp. Doppia diretta MotoGp streaming video quindi, per ... ilsussidiario.net