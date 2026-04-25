Jerez Sprint da pazzi | Marc Marquez prima cade poi vince Zero punti per Bezzecchi

Da riminitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Gran Premio di Spagna, le sorprese non sono mancate: il primo a cadere è stato il pilota che poi si è aggiudicato la vittoria, mentre un altro concorrente non ha conquistato alcun punto. La gara, inizialmente prevista come una sfida di pura velocità, si è trasformata in un susseguirsi di incidenti e condizioni di pioggia, rendendo il risultato difficile da prevedere. La corsa si è disputata sotto un cielo nuvoloso, con il tracciato che si è fatto sempre più insidioso.

Il Gran Premio di Spagna regala una delle gare più imprevedibili degli ultimi anni. Quella che doveva essere una sfida di velocità pura si è trasformata in un "toboga" di emozioni e fango sotto il cielo di Jerez. In una gara condizionata da una pioggia che è passata da lieve a diluvio universale.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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