Prima 40 poi 60 | il risanamento di Festa cresce senza bilanci

Durante il suo mandato da sindaco, Gianluca Festa ha annunciato di aver raggiunto un risanamento finanziario della città, con un importo di 60 milioni di euro. Questa cifra viene presentata come un risultato importante, e Festa la utilizza spesso negli interventi pubblici, associandola a un miglioramento delle condizioni economiche dell’ente. Non sono stati forniti dettagli sui bilanci o sulle modalità con cui sono stati raggiunti questi risultati.

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