Le aziende sanitarie modenesi hanno approvato i bilanci consuntivi 2025, confermando la previsione di pareggio e un fabbisogno residuo complessivo di 21 milioni. Il percorso di risanamento dei conti prosegue, con i dati che attestano un miglioramento rispetto agli anni precedenti. La conferma dell’approvazione avviene in un contesto di attenzione sulla stabilità finanziaria delle strutture sanitarie locali.

Prosegue il percorso di risanamento dei conti delle aziende sanitarie modenesi. Sono stati approvati ieri i due bilanci consuntivi 2025 con un fabbisogno residuo complessivo che scende a 21.225.946 contro i 34.901.563 del 2024, con una riduzione del 40% rispetto all’anno precedente. Per il 2026 è confermata la previsione del pareggio di bilancio. L’Ausl ha approvato il proprio bilancio consuntivo con un fabbisogno residuo di 13.269.634 milioni di euro. Si tratta di un dato in netto miglioramento rispetto a quello dell’anno precedente, che era di 19,8 milioni, con una riduzione del 33%. Anche per l’Aou l’approvazione del proprio Bilancio Consuntivo 2025 segna un netto miglioramento rispetto all’anno precedente, con un fabbisogno residuo di 7.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aziende sanitarie, approvati i bilanci: "Prosegue il risanamento dei conti. Previsione di pareggio confermata"

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