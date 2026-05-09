Priftis vuole evitare Milano | Crediamo nel 5° posto

Da sport.quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ultimo turno della regular season, il team si prepara a sfidare la squadra di Treviso, che ha vinto cinque delle ultime sei partite. Il giocatore ha dichiarato che preferirebbe evitare Milano e ha espresso la fiducia nel raggiungimento del quinto posto in classifica. La partita rappresenta un momento cruciale per le posizioni finali, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

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"Siamo arrivati all’ultimo match della regular season, giocheremo contro una squadra (Treviso, ndr) che è in gran forma e che ha vinto cinque delle ultime sei. Credo sarà una gara interessante e dovremo fare il possibile per arrivare quinti, consapevoli che dipenderà anche dal risultato di Tortona che va a Venezia.". Coach Priftis pensa ovviamente a fare il massimo, ma è consapevole che solo una sconfitta dei piemontesi può aprirgli l’opportunità del quinto posto e quindi di evitare Milano ai playoff. "Rispettiamo tutte le squadre di questo campionato, ma ovviamente l’Olimpia - per il budget, il valore dei giocatori e tutto il resto - mi sembra la squadra più forte: se possiamo avere un altro avversario, è sicuramente meglio".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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