A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Atalanta e Juventus, il portiere della squadra bergamasca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti. Ha affermato che la squadra crede nel raggiungimento del quarto posto in classifica e ha sottolineato l'importanza della partita. Non sono stati forniti dettagli su eventuali strategie o obiettivi specifici, ma il giocatore ha evidenziato la rilevanza dell'incontro.

di Francesco Spagnolo Carnesecchi a pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus ha parlato ai giornalisti. Le dichiarazioni sulla partita in programma alla New Balance Arena. A pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus, Carnesecchi ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. JUVENTUS, ROMA E LAZIO – « Sicuramente c’è un sogno che vogliamo raggiungere. Pensiamo che sia possibile. Arriviamo da una striscia positiva e quindi siamo fiduciosi ». SOGNO CHAMPIONS LEAGUE – « Sicuramente lasciamo i precedenti a parte. E’ una partita importante. Speriamo di indirizzarla dalla nostra parte. Ci stiamo puntando alla Champions ». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MOMENTO PERSONALE – « Anche personalmente è una stagione fantastica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Carnesecchi prima di Atalanta Juve: «Crediamo nel quarto posto. Partita importante»

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