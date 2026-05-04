Gasperini a Sky | Crediamo nel quarto posto ma non dipende solo da noi Traguardo che sarebbe fantastico

Dopo la vittoria recente, l’allenatore della squadra di calcio ha dichiarato a Sky di credere nella possibilità di ottenere il quarto posto in classifica, anche se ha precisato che il risultato finale dipende anche dagli altri risultati delle squadre concorrenti. Ha aggiunto che raggiungere questa posizione sarebbe un traguardo molto positivo per la squadra. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussione sulla corsa alla qualificazione europea.

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