Voli bloccati da Sharm ad Abu Dhabi? | cancellazioni nodo rimborsi e boom dei prezzi | cosa fare

Il traffico aereo tra Sharm e Abu Dhabi è stato sospeso da tre giorni consecutivi a causa delle tensioni in Medio Oriente, con diverse cancellazioni di voli e aumenti nei prezzi dei biglietti. Le compagnie aeree hanno annunciato difficoltà nel garantire i rimborsi ai passeggeri e le autorità monitorano la situazione. La sospensione riguarda principalmente voli di linea e charter tra le due destinazioni.

Il trasporto aereo in Medio Oriente è in tilt per il terzo giorno consecutivo dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e le successive ritorsioni di Teheran. Diversi Paesi - tra cui Bahrein, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Siria ed Emirati Arabi Uniti - hanno annunciato la chiusura parziale o totale dello spazio aereo, provocando cancellazioni e dirottamenti su larga scala. I principali hub della regione, come il Dubai International Airport, l’Hamad International Airport e lo Zayed International Airport, risultano tra i più colpiti. Secondo il sito di monitoraggio Flightradar24, solo nelle prime 48 ore sono stati cancellati oltre 2mila voli da e per sette grandi aeroporti del Golfo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Si apre uno spiraglio per i sardi bloccati a Dubai: «Possibile ripresa dei voli da Abu Dhabi»Nel caso, sarebbero comunque pochi. In città uscite contingentate, i crocieristi non possono lasciare il terminal: «Ma da oggi la situazione sembra più tranquilla» ... unionesarda.it

Sono rientrati i primi italiani che erano rimasti bloccati a Dubai: «Ore di terrore, abbiamo avuto paura di morire». L'articolo di Giulio De Santis al link in bio Abu Dhabi, Dubai, Iran, Oman - facebook.com facebook

Aostana bloccata a Abu Dhabi, 'è stata una notte di terrore'. "Cosa aspetta l'ambasciata a portarci via da qui, magari in Oman" #ANSA x.com