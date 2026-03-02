Iran cosa succede ai voli? Cancellazioni dirottamenti e rischio boom dei prezzi con nodo rimborsi I rischi per chi viaggia

Il settore dei voli in Iran è in crisi da tre giorni a causa degli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro il paese e delle rappresaglie di Teheran. Sono stati registrati numerosi cancellazioni e dirottamenti di voli, mentre si teme un aumento dei prezzi dei biglietti e problemi con i rimborsi. La situazione sta creando disagi significativi per chi deve viaggiare nella regione.

Il trasporto aereo in Medio Oriente è in tilt per il terzo giorno consecutivo dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e le successive ritorsioni di Teheran. Diversi Paesi - tra cui Bahrein, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Siria ed Emirati Arabi Uniti - hanno annunciato la chiusura parziale o totale dello spazio aereo, provocando cancellazioni e dirottamenti su larga scala. I principali hub della regione, come il Dubai International Airport, l’Hamad International Airport e lo Zayed International Airport, risultano tra i più colpiti. Secondo il sito di monitoraggio Flightradar24, solo nelle prime 48 ore sono stati cancellati oltre 2mila voli da e per sette grandi aeroporti del Golfo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

