Prezzi alimentari in rialzo | crisi a Hormuz spinge l’indice Fao

I prezzi alimentari sono in aumento a causa della crisi nello Stretto di Hormuz, che ha portato a un rialzo dei costi delle materie prime. L’indice Fao ha segnalato un incremento generale nel settore alimentare, con effetti che si riflettono sui prezzi di prodotti come pasta e riso. La tensione nella zona strategica del Golfo Persico ha causato preoccupazioni sui flussi di approvvigionamento, influenzando direttamente il mercato globale dei cereali.

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? Domande chiave Come influenzerà il rincaro dell'urea i prezzi della pasta al supermercato?. Perché la crisi nello Stretto di Hormuz colpisce direttamente il riso?. Quanto inciderà la carenza di fertilizzanti sulla produzione agricola globale?. Chi subirà l'impatto maggiore dal balzo del 31% dei prezzi alimentari?.? In Breve Oli vegetali +5,9% mensile; cereali +0,8% e riso +1,9% ad aprile 2026.. Banca Mondiale stima aumento prezzi alimentari del 31% nel 2026.. Costo urea +60% minaccia rese di grano, mais e riso nei prossimi 6-9 mesi.. Rischio insicurezza alimentare acuta per 45 milioni di persone aggiuntive..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prezzi alimentari in rialzo: crisi a Hormuz spinge l’indice Fao ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Incertezza a Hormuz, effetto crisi sui prezzi alimentari. Oli vegetali e riso trainano i rialzi Leggi anche: Se Hormuz continua a restare chiuso saliranno anche i prezzi alimentari Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guerra in Iran fa schizzare al rialzo prezzi alimentari; Fao, gli oli vegetali spingono al rialzo i prezzi alimentari; Dalla guerra in Iran maxi-rialzo dei prezzi: fino a 1.000 euro a famiglia: l'indagine; Prezzi alimentari mondiali in rialzo ad aprile per il terzo mese consecutivo, riferisce la FAO. Incertezza a Hormuz, effetto crisi sui prezzi alimentari. Oli vegetali e riso trainano i rialziEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Carburante, bollette, frutta e verdura: il blocco di Hormuz costa alle famiglie 1.000 euro in piùL’Istat certifica l’inflazione di aprile in accelerazione al 2,8%, a causa della guerra in Iran che sta spingendo al rialzo i prezzi. Per le associazioni dei ... repubblica.it Spesa sempre più cara Secondo la #FAO i prezzi alimentari salgono per il 3° mese consecutivo. Record storico per la #carne e boom degli oli vegetali (+5,9%). Pesa il caos a #Hormuz su fertilizzanti e logistica. #Inflazione #Economia x.com