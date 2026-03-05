Nessuna nave ha attraversato lo Stretto di Hormuz ieri, mantenendo le acque chiuse. Donald Trump ha promesso protezione militare, ma gli armatori non si fidano. Se il blocco dovesse continuare, i prezzi alimentari potrebbero aumentare. La situazione attira l'attenzione di operatori e analisti, mentre le autorità monitorano attentamente gli sviluppi nella regione.

Ieri nessuna nave ha attraversato lo Stretto. Donald Trump promette protezione militare, gli armatori non si fidano. Crolla la produzione di petrolio e gas dei Paesi del Golfo. Mentre India e Cina bussano alle porte di Mosca. Mentre si susseguono gli attacchi sull’Iran, lo stretto di Hormuz resta il centro della crisi energetica. Da sabato scorso il traffico navale è quasi completamente fermo. Secondo i dati di tracciamento delle navi, normalmente circa 80 petroliere e gasiere attraversano ogni giorno lo stretto. Lunedì ne sono passate soltanto due, mentre il giorno successivo una sola petroliera ha tentato il transito. Nessuna ieri. Centinaia di navi sono ferme ai due lati dello stretto e molte compagnie di navigazione hanno sospeso le rotte nella zona. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se Hormuz continua a restare chiuso saliranno anche i prezzi alimentari

Iran, chiuso lo stretto di Hormuz: la crisi del petrolio e i rischi per mercati e prezzi

Le previsioni per il 2026 non sono rosee: i costi per il settore saliranno, i prezzi anche.

