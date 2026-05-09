L’incertezza nello stretto di Hormuz ha causato un aumento dei prezzi di alcuni alimenti di base, come oli vegetali e riso. La tensione nella zona ha influenzato i mercati, portando a rialzi che si estendono anche ai settori alimentari. Oltre ai tradizionali effetti sui carburanti, la crisi si riflette ora sui costi dei generi alimentari, contribuendo a una crescita dei prezzi in diversi paesi.

Roma, 9 maggio 2026 – La fiammata non riguarda più soltanto energia e trasporti. Dalla crisi dello Stretto di Hormuz arriva un nuovo segnale di pressione sui prezzi alimentari mondiali: l ’indice Fao è salito ad aprile per il terzo mese consecutivo, riportandosi a 130,7 punti, l’1,6% in più rispetto a marzo e il 2% sopra il livello di un anno fa. A spingere il paniere globale sono soprattutto gli oli vegetali, ma il rialzo comincia a trasmettersi anche a cereali e riso, cioè alla parte più sensibile della sicurezza alimentare internazionale. https:www.quotidiano.netvideoesterirubio-e-inaccettabile-che-liran-controlli-lo-stretto-di-hormuz-r9qh92e4 Salgono gli oli vegetali, arretrano le materie prime agricole.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incertezza a Hormuz, effetto crisi sui prezzi alimentari. Oli vegetali e riso trainano i rialzi

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