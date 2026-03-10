Da Fondazione Bcc Milano 900mila euro al Mario Negri Remuzzi | Obiettivo trapianto senza rigetto

La Fondazione Bcc Milano ha stanziato 900mila euro al centro di ricerca Mario Negri. Il direttore dello stabile ha affermato che questa somma servirà a sviluppare tecnologie e metodologie per rendere possibile trapianti senza rigetto. La donazione rappresenta un passo importante per il progetto, che mira a migliorare le tecniche di innesto di organi.

“Grazie al generoso sostegno della Fondazione Bcc Milano possiamo realizzare una rivoluzione: fare in modo che si arrivi a eseguire i trapianti senza rigetto. È un sogno e questo contributo servirà a trasformarlo in realtà qualora ne saremo capaci: non garantiamo di riuscirci ma assicuriamo che ce la metteremo tutta per raggiungere l’obiettivo”. Così il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, illustra le finalità di un importante progetto di ricerca che gode del supporto di questa Fondazione. L’ente sarà a fianco del Mario Negri donandogli un contributo complessivo di 900.000 euro che verrà erogato in tre tranche annuali da 300. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Asfaltatura delle strade. Un piano da 900mila euro. Al via in primavera-estate Oltre 200 studenti al Mario Negri per appassionarsi di discipline scientificheSabato 7 febbraio alla Piazza delle Idee, all’interno del Kilometro Rosso, si terrà un incontro con la professoressa Amalia Ercoli Finzi e la... Una selezione di notizie su Da Fondazione Bcc Milano 900mila euro... Temi più discussi: Fondazione BCC Milano e Mario Negri per rendere il trapianto sempre più tollerabile; Da Fondazione Bcc Milano 900mila euro al Mario Negri, Remuzzi: Obiettivo trapianto senza rigetto; Bcc Milano: erogati 850 milioni di euro di nuovo credito per famiglie e imprese; Trapianti, Bcc Milano a fianco dell'Istituto Mario Negri per studi contro il rigetto. Da Fondazione Bcc Milano 900mila euro al Mario Negri, Remuzzi: Obiettivo trapianto senza rigettoGrazie al generoso sostegno della Fondazione Bcc Milano possiamo realizzare una rivoluzione: fare in modo che si arrivi a eseguire i trapianti senza rigetto. È un sogno e questo contributo servirà a ... bergamonews.it Trapianti, Bcc Milano a fianco dell'Istituto Mario Negri per studi contro il rigettoMigliorare la sopravvivenza a lungo termine degli organi trapiantati, senza che si debbano assumere farmaci antirigetto per tutta la vita. (ANSA) ... ansa.it 900mila euro dalla Fondazione BCC Milano a sostegno dei progetti nel campo dei trapianti di organi solidi dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri - facebook.com facebook BCC Milano (@BCC_Milano) / Posts / X x.com