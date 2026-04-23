La Provincia offre una parte dell' ex Mario Negri sud alla Regione come magazzino di farmaci
La Provincia di Chieti ha presentato una proposta in risposta all’avviso di Areacom, che cercava due immobili da utilizzare come magazzini hub per farmaci e dispositivi medici destinati alle aziende sanitarie regionali. La proposta riguarda una porzione dell’ex complesso Mario Negri Sud, che la Provincia mette a disposizione della Regione Abruzzo per questa finalità. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità di utilizzo o sui tempi.
La Provincia di Chieti ha risposto all’avviso esplorativo pubblicato da Areacom per la ricerca di due immobili da adibire a magazzini hub per farmaci e dispositivi medici da destinare alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo, offrendo una parte del complesso edilizio in cui era ospitato il.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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