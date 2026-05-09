Domani piazza Matteotti ospiterà l’evento ‘Salute in Comune’, un’iniziativa dedicata alla prevenzione che porta i servizi sanitari al di fuori degli ambulatori, trasformando la piazza in una grande clinica all’aperto. L’evento è promosso dal comitato locale della Croce Rossa Italiana e si inserisce in un progetto di sanità solidale, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e favorire l’accesso ai servizi di prevenzione.

La prevenzione esce dagli ambulatori e arriva nel cuore della città. Domani piazza Matteotti si trasformerà in una grande clinica a cielo aperto grazie a ‘Salute in Comune’, il progetto di sanità solidale sostenuto anche quest’anno dal comitato imolese della Croce rossa italiana. Dalle 9.30 fino alle 18 circa, cittadini e famiglie potranno accedere gratuitamente a visite e controlli diagnostici effettuati all’interno di moderne unità mediche mobili attrezzate con elettrocardiogramma, ecografo e mammografo. L’iniziativa punta soprattutto sulla prevenzione precoce delle patologie cardiache, vascolari e ischemiche, ancora oggi tra le principali cause di mortalità in Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione al centro ‘Salute in Comune’ . La sanità è solidale in piazza Matteotti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Torna “Gusta la prevenzione”: alimentazione e salute al centro degli incontriPer l’edizione 2026 i professionisti sanitari si avvalgono della collaborazione di Coldiretti Piacenza e del gruppo Donne Coldiretti, che saranno...

Leggi anche: A Cascina 'Salute in Comune': esami e visite gratuiti per la prevenzione del tumore al seno

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: 16/5. Il cuore al centro: prevenzione, diagnosi e stili di vita. Al CDI Saint Bon un incontro aperto a tutti; Prevenzione maschile: in Via Tasso due giornate di screening gratuiti; Il 28 e il 29 maggio due giornate dedicate alla prevenzione oncologica femminile; Potevi dirmelo prima. Ma quanto prima?, un seminario sul diritto alla salute dal punto di vista della prevenzione e della promozione della salute.

Salute, al via 'Dalla parte delle donne': il tour itinerante per la prevenzione ginecologica femminileSolo il 50 per cento delle donne si prende cura di sé e fa nell'anno almeno una visita ginecologica: questo progetto vuole tornare a mettere la prevenzione ... lapresse.it

Prevenzione ginecologica, al via il nuovo tour Dalla parte di noi donnePromosso dalla linea di cosmetici Meclon di Alfasigma, Dalla parte di Noi Donne, ha già erogato, dal 2024, oltre 2.000 visite in numerosi appuntamenti su tutto il territorio nazionale. osservatoriomalattierare.it

#Sicurezza #prevenzione per #Teenager @instagram vara policy maggiore attenzione giovani utenti contenuti più filtrati controlli più rigidi impostazioni limitazione estese x account da 13anni in su #SafetySecurity @VivMilano @quellodiCorato @EmilianoV x.com

Prevenzione degli infortuni tramite esercizi di forza reddit