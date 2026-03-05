Torna Gusta la prevenzione | alimentazione e salute al centro degli incontri

Riparte il ciclo di incontri “Gusta la prevenzione” promosso dalla Breast Unit dell’Azienda Usl di Piacenza, dedicato a sensibilizzare le donne sulla relazione tra alimentazione e salute. Gli eventi si concentrano sull’importanza di adottare una dieta equilibrata per il benessere generale e la prevenzione di alcune malattie. La serie di appuntamenti si svolge nella città di Piacenza e coinvolge professionisti del settore.

Per l’edizione 2026 i professionisti sanitari si avvalgono della collaborazione di Coldiretti Piacenza e del gruppo Donne Coldiretti, che saranno attivamente coinvolti negli incontri. Il primo appuntamento, in particolare, si svolge in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, rafforzando il messaggio di attenzione alla salute femminile. Le iniziative si svolgono negli spazi del Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana 17 a Piacenza. Gli appuntamenti in agenda sono tre e sono promossi dalla Breast Unit dell’Azienda Usl di Piacenza, in collaborazione con Coldiretti Piacenza e il gruppo Donne Coldiretti, con il supporto del Mercato Coperto di Campagna Amica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

