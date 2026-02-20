A Cascina ' Salute in Comune' | esami e visite gratuiti per la prevenzione del tumore al seno

A Cascina, il tumore al seno ha spinto i volontari e le istituzioni a organizzare una giornata di controlli gratuiti. Il Comitato Progetti Sociali ETS, la Croce Rossa Italiana di San Frediano a Settimo e il Comune hanno unito le forze per offrire esami e visite gratuite dedicate alla prevenzione. L’evento, chiamato ‘Salute in Comune’, mira a sensibilizzare le donne sull'importanza di controlli regolari. La giornata si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo un team di medici specializzati. Le iscrizioni sono aperte fino a pochi giorni prima.

L'iniziativa è in programma sabato 28 febbraio in piazza Giorgio La Pira. Come prenotare Dalla collaborazione tra Comitato Progetti Sociali ETS, Croce Rossa Italiana Comitato di San Frediano a Settimo e Comune di Cascina, nasce una giornata di prevenzione del tumore al seno dal titolo 'Salute in Comune'. Sabato 28 febbraio, dalle 9.30 alle 18, piazza Giorgio La Pira si trasformerà in un grande ambulatorio grazie alla presenza di unità mediche mobili, dove le donne residenti con età da 18 a 44 anni potranno sottoporsi a visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti (ecografo e mammografo a bordo).