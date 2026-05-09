Prevalle cane intossicato da esche killer | bonifica vicino all’asilo

A Prevalle, un cane è stato trovato intossicato dopo aver mangiato carne avvelenata, trovata nei pressi di un asilo. La sostanza chimica utilizzata non è ancora stata resa nota, ma le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire come sia stato possibile posizionare le esche vicino a una zona frequentata da bambini. Sono in corso controlli per individuare eventuali responsabili e capire come siano state messe in atto queste azioni.

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? Domande chiave Come è stato possibile posizionare il veleno proprio vicino all'asilo?. Quale sostanza chimica specifica è stata mescolata alla carne avvelenata?. Chi ha orchestrato la distribuzione delle esche killer nei marciapiedi?. Come reagirà il Comune per garantire la sicurezza dei bambini?.? In Breve L'intossicazione è avvenuta venerdì 8 maggio tra via Don Bonsignori e via Rimembranze.. Il laboratorio Ats di Brescia analizzerà i campioni di carne mescolata al topicida.. Il Comune di Prevalle ha disposto la bonifica immediata dell'area vicino all'asilo.. La Polizia locale ha sequestrato il materiale tossico per le indagini tecniche.. Un cane di piccola taglia è finito in una clinica veterinaria nella mattinata di venerdì 8 maggio a Prevalle, dopo aver ingerito esche tossiche trovate tra via Don Bonsignori e via Rimembranze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prevalle, cane intossicato da esche killer: bonifica vicino all’asilo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Esche avvelenate a Montone, scatta la bonifica dell'areaLa zona è stata messa in sicurezza grazie all'intervento dei carabinieri forestali di Umbertide con il supporto dell'unità cinofila antiveleno... Cane morto a Castenedolo: allarme esche avvelenate al parcoUn cane ha perso la vita a Castenedolo dopo aver ingerito un cibo sospetto trovato al Parco Pisa, scatenando l’allarme per possibili esche avvelenate. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Esche avvelenate vicino a un asilo di Prevalle, intossicato un cane; Polpette al veleno a due passi dall'asilo: un cane finisce in clinica; Allarme bocconi avvelenati per i cani a Prevalle: intossicato un cane; Bocconi avvelenati ritrovati vicino all’asilo di Prevalle, un cane intossicato. Bocconi avvelenati ritrovati vicino all’asilo di Prevalle, un cane intossicatoL’animale è è stato portato d'urgenza in clinica per prestare soccorso, mentre la locale ha rimosso il materiale dall’area pubblica e proceduto con gli esami per constatare la natura del veleno. quibrescia.it Esche avvelenate vicino a un asilo di Prevalle, intossicato un cane x.com