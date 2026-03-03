San Renato Cesarini patrono dei gol disperati benedice Spalletti Max e Modric

San Renato Cesarini, noto come il patrono dei gol disperati, sembra benedire la partita di oggi, con Spalletti, Max e Modric che si preparano a scendere in campo. Pavlovic, Gatti e Lukaku segnano tre gol nel tempo di recupero, tutti oltre il 90’, e modificano in modo decisivo la situazione in classifica per la corsa alla Champions League. La partita si conclude con una svolta inattesa e decisiva.

Pavlovic al 90', Gatti al 93', Lukaku al 96'. Senza questi 3 gol estremi, la classifica sarebbe stata stravolta. Un mazzolino di reti per Renato Cesarini che l'11 aprile festeggerà il 120° compleanno. Patrono dei gol disperati, da quello che rifilò allo scadere di Italia-Ungheria nel '31, Cesarini è nato a Senigallia ed emigrato col padre ciabattino a Buenos Aires. Cresciuto nel Barrio Palermo, quando nel '29 tornò in Italia per giocare nella Juve, era già un divo. Magie in campo e fuori. Cambiava tre camicie al giorno, dormiva tra lenzuola di seta, aprì una tangueria in piazza Castello, donne, locali, poker. Un giorno Agnelli lo sorprese al ristorante in orario di allenamento e gli mandò al tavolo una bottiglia di champagne.