Premio in Senato alla canzone per Silver ‘Matteotti’ l’omaggio dei bambini a Sirotti

Una classe quarta di una scuola elementare di Forlì ha vinto a livello nazionale con il progetto ‘Il treno della scelta’, dedicato alla canzone per Silver ‘Matteotti’. L’iniziativa, che parte dai banchi di scuola, è stata premiata in un evento al Senato, coinvolgendo bambini e adulti in un omaggio dedicato a Sirotti. La premiazione si è svolta in un contesto istituzionale, riconoscendo il lavoro dei giovani studenti.

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Un viaggio nella memoria che parte dai banchi di scuola e arriva fino alle aule del Senato. È quello compiuto dalla classe quarta della scuola elementare Matteotti di Forlì, che con il progetto ‘Il treno della scelta’ ha conquistato il primo posto a livello nazionale. La classe, appartenente all’Istituto Comprensivo numero 7 ‘Carmen Silvestroni’, si è infatti aggiudicata la 12ª edizione del concorso ‘Tracce di memoria’, nella categoria riservata alle elementari. La canzone è stata eseguita dai bambini stessi anche allo stadio Morgagni il 9 aprile, prima della ‘Partita del Dono’, un evento solidale che, con la partecipazione della Nazionale Cantanti, ha voluto ricordare Silver Sirotti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio in Senato alla canzone per Silver ‘Matteotti’, l’omaggio dei bambini a Sirotti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate 'Il treno della scelta', sulle orme di Silver Sirotti: premiata la quarta della primaria MatteottiIn occasione della festa della Liberazione, la classe quarta della scuola primaria Matteotti dell’istituto comprensivo Carmen Silvestroni ha... La Nazionale Cantanti a Forlì in memoria di Silver SirottiForlì, 5 marzo 2026 - Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 una bomba esplose su un vagone del treno Italicus, provocando la morte di dodici... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Al Senato la prima edizione del Premio Eccellenza della Sala Italiana; Premio in Senato alla canzone per Silver ‘Matteotti’, l’omaggio dei bambini a Sirotti; Il rebus del premio di maggioranza e le possibili soluzioni; Al Senato brilla l'eccellenza italiana, arriva il 'Premio Bussola'. Premio in Senato alla canzone per Silver ‘Matteotti’, l’omaggio dei bambini a SirottiOggi a Roma si ricordano le vittime del terrorismo. La classe 4ª ha cantato alla partita della Nazionale Cantanti al ‘Morgagni’ ... ilrestodelcarlino.it Si è svolta a Roma, al Circolo degli Esteri , la seconda edizione del Premio #GiornalismoEuroMediterraneo con una straordinaria partecipazione di giornalisti, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale e diplomatico #dundarkesapli #PremioGiornalismo x.com Quest’uomo merita un premio Nobel dopo i 4 rigori parati a Bergamo reddit