Premio in Senato alla canzone per Silver ‘Matteotti’ l’omaggio dei bambini a Sirotti
Una classe quarta di una scuola elementare di Forlì ha vinto a livello nazionale con il progetto ‘Il treno della scelta’, dedicato alla canzone per Silver ‘Matteotti’. L’iniziativa, che parte dai banchi di scuola, è stata premiata in un evento al Senato, coinvolgendo bambini e adulti in un omaggio dedicato a Sirotti. La premiazione si è svolta in un contesto istituzionale, riconoscendo il lavoro dei giovani studenti.
Un viaggio nella memoria che parte dai banchi di scuola e arriva fino alle aule del Senato. È quello compiuto dalla classe quarta della scuola elementare Matteotti di Forlì, che con il progetto ‘Il treno della scelta’ ha conquistato il primo posto a livello nazionale. La classe, appartenente all’Istituto Comprensivo numero 7 ‘Carmen Silvestroni’, si è infatti aggiudicata la 12ª edizione del concorso ‘Tracce di memoria’, nella categoria riservata alle elementari. La canzone è stata eseguita dai bambini stessi anche allo stadio Morgagni il 9 aprile, prima della ‘Partita del Dono’, un evento solidale che, con la partecipazione della Nazionale Cantanti, ha voluto ricordare Silver Sirotti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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