La Nazionale Cantanti si è riunita a Forlì in ricordo di Silver Sirotti. La commemorazione si è svolta nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, quando una bomba esplose su un vagone del treno Italicus, causando dodici vittime e numerosi feriti. La manifestazione ha coinvolto artisti e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di memoria.

Forlì, 5 marzo 2026 - Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 una bomba esplose su un vagone del treno Italicus, provocando la morte di dodici persone e il ferimento di molti altri passeggeri. In quella tragedia si distinse il coraggio del forlivese Silver Sirotti, ferroviere di 24 anni che, armato di un estintore, entrò nel vagone in fiamme per prestare soccorso. Riuscì a salvare tre persone ma, nel tentativo di aiutare altri viaggiatori, perse la vita. Per il suo straordinario gesto di altruismo, nel 1975 la Presidenza della Repubblica gli conferì la Medaglia d’oro al valor civile. Oggi il suo esempio continua a essere ricordato e valorizzato attraverso iniziative di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Nazionale Cantanti a Forlì in memoria di Silver Sirotti

Un evento speciale in ricordo di Silver Sirotti: la Nazionale Italiana Cantanti scende in campo al Morgagni per una partita beneficaLa biglietteria online sarà attiva a partire dalla prossima settimana, con tutte le informazioni che saranno comunicate attraverso i canali ufficiali...

Pina e Giovanni Acanfora di Givova: con la Nazionale cantanti sempreQuella tra il marchio italiano di abbigliamento sportivo Givova e accessori e la nazionale cantanti è più di un rapporto commerciale: è un legame che...

