Durante il corteo del Primo maggio a Taranto, una oratrice ha espresso che la giornata dedicata ai lavoratori dovrebbe essere ricordata e non celebrata, facendo riferimento alla distanza geografica rispetto a un evento precedente. La persona ha anche parlato di temi legati ai diritti dei migranti e ha sostenuto posizioni pro-immigrazione. L'intervento si è inserito in un contesto di manifestazioni legate alla giornata dei lavoratori.

"Il giorno dei lavoratori va commemorato e non festeggiato, come si fa a 500 km da qui". Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per il territorio palestinese, dal palco del Concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto punge l'evento di Piazza San Giovanni dei sindacati confederati e arringa la folla su lavoro e migranti, ovviamente srotolando un filo rosso tra la Puglia a Gaza. "Per me questo - ha detto riferendosi al concertone e ai morti sul lavoro - non è un gesto simbolico ma un tributo ai caduti dell'Ilva come ai caduti in Palestina". Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francesca Albanese, il comizio ProPal e pro migranti al 1° maggio di Taranto

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Il Fatto Quotidiano. . “Israele opera nell’impunità più totale. Dobbiamo riportare a casa la Flotilla e serve un’inchiesta sulla Grecia”: Francesca Albanese a margine del suo intervento all’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante. #ilfattoquotidiano - facebook.com facebook

Cosa che Francesca Albanese, ospite al concerto di Taranto, quello vero, ha fatto benissimo a sottolineare. x.com