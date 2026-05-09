Preghiera della sera 9 maggio 2026 | Maria abbracciami in questa notte e custodiscimi

La preghiera della sera del 9 maggio 2026 invita a un momento di silenzio per lasciare alle spalle le fatiche del giorno, chiedendo alla Vergine di abbracciare e custodire durante la notte. È un rituale che incoraggia a trovare conforto e pace, riflettendo sulla richiesta di essere avvolti dalla protezione spirituale prima di dormire. La preghiera si rivolge a Maria come figura di conforto e protezione, sottolineando il desiderio di un riposo sereno.

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Un momento di silenzio per deporre le fatiche del giorno e rifugiarsi nell’abbraccio della Vergine: la preghiera della sera del 9 maggio è un invito a riscoprire la luce al di là di ogni oscurità. Bastano pochi istanti di raccoglimento, un soffio di silenzio nel cuore, per riconoscere la presenza di Dio in tutto ciò che abbiamo vissuto oggi. In questa sera del 9 Maggio, eleviamo un inno di lode al Creatore: ci accostiamo alla clemenza del Padre non solo per implorare il Suo tenero perdono, ma per porre ogni nostra fragilità sotto la Sua potente ala protettrice, sicuri contro ogni insidia del male. Esistono molteplici modi per concludere la giornata in comunione con il Signore: preghiere che ci permettono di meditare sulle ore trascorse e di deporre ai piedi della Croce i nostri pesi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 9 maggio 2026: Maria, abbracciami in questa notte e custodiscimi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Preghiera della sera, 4 maggio: affida questa notte al SignoreAl termine di questo 4 maggio, raccogliamoci in silenzio per consegnare al Padre fatiche e speranze, cercando ristoro nel Suo amore infinito. Preghiera della sera, 17 Aprile 2026: proteggimi in questa notte e donami la Tua paceUna preghiera della sera per accompagnarci alla fine di questa giornata: la Vergine Maria sia sempre al nostro fianco e asciughi ogni nostra lacrima. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: l’8 e 9 maggio al Santuario di Caravaggio una proposta di spiritualità per le mamme dai venticinque ai cinquant’anni; Mese di Maggio: la comunità incontra Maria tra appuntamenti civili e momenti di preghiera; Il Vescovo Giuliano guida i giovani: il 9 maggio torna la veglia vocazionale a Vicenza; In Spagna, Leone XIV celebrerà la messa nella basilica della Sagrada Familia di Barcellona. La preghiera di #Leone a #Pompei: «La pace messa a repentaglio da un’economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana» x.com