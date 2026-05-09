Precipita nel burrone ciclista 71enne morto a Maccagno con Pino e Veddasca
Un uomo di 71 anni ha perso la vita durante un’escursione in bicicletta a Maccagno con Pino e Veddasca. Secondo quanto riferito, il ciclista è scivolato e caduto in un burrone mentre si trovava con un gruppo di persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità.
Un ciclista 71enne è morto in un incidente a Maccagno con Pino e Veddasca: è caduto in un dirupo durante una passeggiata con una comitiva. Inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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