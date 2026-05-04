Si ribalta con il kayak nel fiume | morto un 71enne a Paesyum Era in vacanza con la moglie

Un uomo di 71 anni, in vacanza con la moglie, ha perso la vita nel fiume di Capaccio Paestum dopo che il suo kayak si è ribaltato. L’incidente è avvenuto mentre cercava di raggiungere il mare attraversando le acque del fiume. L’uomo, di nazionalità tedesca, aveva affittato la barca per trascorrere le ferie in Italia. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Aveva affittato un kayak per godersi le vacanze in Italia con la moglie. Un tedesco di 71 anni ha cercato di raggiungere il mare passando per le acque di un piccolo fiume a Capaccio Paestum, ma è morto dopo che la sua canoa si è ribaltata. È successo nel pomeriggio del 3 maggio in provincia di Salerno. La moglie ne aveva denunciato la scomparsa dopo che il marito non aveva fatto ritorno. Il suo corpo è stato trovato all’alba, alla foce del torrente Capodifiume, dopo ore di ricerche dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. I carabinieri arrivati in via Pertini stanno facendo gli accertamenti del caso per stabilire le dinamiche dell’incidente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si ribalta con il kayak nel fiume: morto un 71enne a Paesyum. Era in vacanza con la moglie Notizie correlate Si ribalta con il kayak nel fiume Sele a Paestum: morto un turista tedescoIl cadavere dell'uomo è stato rinvenuto questa mattina dai vigili del fuoco, all'interno del kayak ribaltato in acqua. 71enne trovato morto in un kayak ribaltato nel fiume a Capaccio nel SalernitanoUn uomo di 71 anni è stato trovato morto all’interno di un kayak, ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio , in provincia di Salerno.