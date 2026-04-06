Durante la giornata di Pasqua, un ciclista ha perso il controllo e è precipitato in un burrone lungo la provinciale 9. L’uomo, originario di Santa Maria del Cedro e residente fuori regione, è morto a seguito dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi ma per lui non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di approfondimento.

Un uomo, ciclista originario di Santa Maria del Cedro ma stabilmente residente fuori dalla regione, è deceduto dopo essere precipitato in un burrone lungo la provinciale 9 durante la giornata di Pasqua. L’evento si è verificato nei pressi del Castello di San Michele, in particolare nell’area di via Cedriere. Il ritrovamento del corpo ha generato un forte impatto emotivo all’interno della comunità locale, colta di sorpresa nel giorno della festività pasquale. Le dinamiche dell’incidente e le indagini in corso. La posizione in cui è stato rinvenuto il corpo si trova adiacente alla carreggiata della provinciale 9. Al momento non sono ancora state determinate con precisione le ragioni che hanno portato l’uomo a finire nel dirupo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dramma a Pasqua: ciclista precipita nel burrone della Provinciale 9

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