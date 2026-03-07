Immissioni in ruolo docenti | escluso il doppio canale di reclutamento nell’anno scolastico 2026 27
Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 3 marzo 2026, Andrea Carlino ha condotto un dibattito con l’ospite Marcello Pacifico, presidente Anief, incentrato sulle modalità di reclutamento dei docenti. È stato comunicato che, nell’anno scolastico 202627, non sarà previsto l’utilizzo del doppio canale di reclutamento. La discussione si è concentrata su questa decisione e sulle sue implicazioni.
