Prato Sudd Cobas sfila davanti a Zuiki | Chiediamo giustizia

A Prato, un gruppo di rappresentanti dei Sudd Cobas ha manifestato davanti al negozio Zuiki, chiedendo giustizia riguardo alla chiusura della stireria All Goods. La questura ha autorizzato il corteo, che si è svolto senza incidenti. Restano da chiarire le responsabilità legali sulla chiusura della stireria e si attendono sviluppi sulle eventuali conseguenze per i lavoratori coinvolti.

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? Punti chiave Chi deve rispondere legalmente della chiusura della stireria All Goods?. Come influirà il rifiuto di Zuiki sulla stabilità dei lavoratori?. Dove si sposteranno i sindacati se non arriveranno accordi immediati?. Perché il legame tra etichette e produzione coinvolge direttamente il brand?.? In Breve Presidio permanente avviato il 14 aprile presso la sede in via Gora del Pero.. Quattro operai regolarizzati rimasti senza impiego dopo la chiusura della stireria All Goods.. Possibile escalation della protesta con mobilitazioni presso i punti vendita Zuiki.. Rischio riapertura vertenza L'Alba se Zuiki non fornirà risposte ai lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, Sudd Cobas sfila davanti a Zuiki: “Chiediamo giustizia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Prato: sindacalista Sudd Cobas aggredito durante sciopero Fumogeni, tamburi e slogan: Sudd Cobas in corteo a Prato per il Primo maggioPrato, 2 maggio 2026 – Molto partecipato il corteo dei Sudd Cobas del Primo Maggio che si è concluso nel pomeriggio al giardino di via Marx. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sfruttamento e silenzi. L’indifferenza della politica: Accusava chi scioperava; Lavoro dignitoso e sfida dell’intelligenza artificiale: il Primo Maggio a Prato. Prato: sindacalista Sudd Cobas aggredito durante scioperoMomenti di tensione stamattina, 7 maggio 2026, a Prato. Durante un presidio organizzato da Sudd Cobas, un sindacalista è stato aggredito mentre si trovava davanti alla stamperia trapuntificio Mix di v ... firenzepost.it Calci e pugni contro un sindacalista, la denuncia di Sudd Cobas: 'Colpito anche mentre era a terra'È successo di nuovo stamattina alla Stamperia Mix di Via Galcianese, spiega il sindacato. Il sindacalista Sudd Cobas Arturo Gambassi é stato colpito dal padrone dell'azienda con calci e pugni anche ... 055firenze.it Prato: un “imprenditore” prende a schiaffi e pugni Arturo, sindacalista SUDD Cobas. x.com StrikeDays Sudd Cobas, 21 accordi sindacali raggiunti dopo i primi giorni di sciopero reddit