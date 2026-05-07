Stamattina a Prato si sono registrati momenti di tensione durante un presidio organizzato da un sindacalista del Sudd Cobas. La manifestazione si è svolta nel corso di uno sciopero e, durante l’evento, il rappresentante sindacale è stato vittima di un'aggressione. La situazione si è sviluppata nel corso della mattinata del 7 maggio 2026, coinvolgendo i partecipanti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine presenti sul posto.

PRATO – Momenti di tensione stamattina, 7 maggio 2026, a Prato. Durante un presidio organizzato da Sudd Cobas, un sindacalista è stato aggredito mentre si trovava davanti alla stamperia trapuntificio Mix di via Galcianese insieme ad un gruppo di lavoratori in sciopero. Gli 11 lavoratori sindacalizzati protestavano per il ritardo nel pagamento degli stipendi, non avendo ancora percepito quelli di marzo e aprile. Ad aggredire sarebbe stato il titolare, al quale il sindacalista stava cercando di chiedere spiegazioni sulla situazione. Sul caso è intervenuta anche la politica locale. I candidati al consiglio comunale di Prato per Fratelli d’Italia, Umberto Presutti Gallinella ed Elena Ganugi, hanato: “Serve rispetto per i lavoratori, regole chiare e controlli seri, non slogan ideologici.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: sindacalista Sudd Cobas aggredito durante sciopero

“Sindacalista picchiato dal datore durante lo sciopero”: la denuncia dell’aggressione a Prato

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