Nel pomeriggio di oggi, un corteo dei Sudd Cobas ha attraversato le strade di Prato, culminando nel giardino di via Marx. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi manifestanti che hanno portato fumogeni, tamburi e slogan, creando un corteo vivace e colorato. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha attirato l’attenzione dei passanti nella zona centrale della città.

Prato, 2 maggio 2026 – Molto partecipato il corteo dei Sudd Cobas del Primo Maggio che si è concluso nel pomeriggio al giardino di via Marx. Diverse centinaia di persone hanno sfilato per il centro storico in un corteo con fumogeni, tamburi, slogan e bandiere. La lezione di Ruomeng, prima operaia cinese a scioperare. Il messaggio ai connazionali: “La paura è grande, la dignità di più” Due le questioni portate in piazza: il lavoro, con le sue regole e le sue tutele, soprattutto nel settore moda, e la solidarietà alla Palestina. Manifestazioni anche davanti alle imprese del Pronto moda dove per la prima volta hanno partecipato anche lavoratori cinesi🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fumogeni, tamburi e slogan: Sudd Cobas in corteo a Prato per il Primo maggio

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