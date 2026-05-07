Nella giornata del 7 maggio 2026, le forze della guardia di finanza di Prato hanno effettuato un intervento presso una ditta cinese situata in via Traversa Il Crocifisso al Macrolotto. Durante il controllo sono stati sequestrati circa 60.000 accessori per abbigliamento e circa cinque chilometri di tessuto contraffatto con marchio falso Gucci. L’operazione rientra nelle attività di vigilanza contro l’illegalità nei luoghi di lavoro.

Prato, 7 maggio 2026 – Blitz della guardia di finanza di Prato in una ditta cinese di via Traversa Il Crocifisso al Macrolotto, nell’ambito dei controlli contro l’illegalità sui luoghi di lavoro. https:www.lanazione.itvideoprato-blitz-in-una-ditta-sequestrati-60mila-accessori-e-5-km-di-tessuto-hizks2in Il bilancio è di 60mila accessori per abbigliamento (come fibbie e spille) posti sotto sequestro, così come 5 chilometri di tessuto contraffatto con il logo di Gucci. Trovati anche semilavorati e prodotti finiti con marchi contraffatti di note griffe come Miu Miu e Champions League. Il titolare della ditta è un cinese di 57 anni proveniente da Wenzhou.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz in un pronto moda, sequestrati 60mila accessori per abbigliamento e 5 chilometri di tessuto di falso Gucci

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