Sulla superficie lunare impazzita di Pragmata la gravità del metallo pesante e la gaia leggerezza di una fanciulla coniugate in una strana, inscindibile coppia, traggono in inganno l’occhio a proposito di umano e non umano. La bambina bionda chiamata Diana è infatti una androide mentre sotto quell’armatura che parrebbe una corazza robotica si cela un essere umano, Hugh. Ho letto in diversi scritti su Pragmata che si tratterebbe di una sorta di simulatore di paternità, ma non è così, perché tra Hugh e Diana c’è un rapporto simbiotico e di dipendenza reciproca che va oltre quello di protezione, mantenimento, amore ed educazione che sarebbe del padre in una maniera tradizionale e tradizionalista, o anche di una madre, perché non credo che il gioco cambierebbe se ci fosse una donna protagonista.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Pragmata», l’artificio in arte, reintroducendo il sentimento

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