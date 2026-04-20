Capcom conquista il mondo | Pragmata vola a 1 milione di copie

Capcom ha annunciato che Pragmata ha venduto oltre un milione di copie nelle prime 48 ore dal lancio. Il nuovo videogioco, considerato un capitolo importante per la casa giapponese, ha riscosso un successo immediato a livello globale. La conferma delle vendite è arrivata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui dati di vendita o sui mercati specifici.

Un nuovo capitolo si è aperto nel dei grandi titoli internazionali con il successo immediato di PRAGMATA, l’ultima creazione di Capcom che ha registrato vendite superiori a un milione di unità nelle prime 48 ore dal rilascio. Il progetto, nato dalla visione di un gruppo di sviluppatori interni più giovani, ha saputo conquistare il pubblico globale non solo attraverso i numeri, ma anche tramite valutazioni degli utenti estremamente positive. L’audacia del nuovo gameplay tra azione e strategia. Il successo commerciale di questa nuova proprietà intellettuale si basa su una proposta ludica che punta sulla differenziazione rispetto ai canoni consolidati del genere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capcom conquista il mondo: Pragmata vola a 1 milione di copie Notizie correlate PRAGMATA anticipa l’uscita: il nuovo gioco di Capcom arriverà prima del previstoVideoGiochi / Anteprime & Prossime uscite Videogiochi / PRAGMATA anticipa l’uscita: il nuovo gioco di Capcom arriverà prima del previsto Capcom ha... PRAGMATA è l’ennesima scommessa vinta da CapcomQuando PRAGMATA è stato annunciato a sorpresa nel lontano 2020, durante l’evento di presentazione di PlayStation 5, ammetto di essere rimasto tanto...