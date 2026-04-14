Pragmata la recensione

Un astronauta, appartenente a una compagnia spaziale, si trova isolato sulla Luna dopo un evento che ha causato la perdita di tutta la sua squadra. La storia si svolge in un contesto di emergenza e sopravvivenza, con il protagonista che deve affrontare le conseguenze di un disastro naturale nello spazio. La narrazione si concentra sulle sue difficoltà e sulla lotta per restare in vita in un ambiente ostile e silenzioso.

(Adnkronos) – Hugh, un astronauta della compagnia Delphi, si ritrova bloccato sulla Luna a seguito di un cataclisma che ha decimato la sua squadra. In questo scenario futuristico dominato dal fibra lunica, un materiale capace di stampare in 3D intere città e androidi, il protagonista fa squadra con Diana, una piccola androide dai tratti infantili. L'obiettivo è semplice: sopravvivere alle legioni robotiche controllate dall'IA impazzita IDUS e trovare un modo per tornare sulla Terra. Sebbene la premessa narrativa possa apparire come un canovaccio fantascientifico piuttosto classico, l'opera di Capcom riesce a distinguersi grazie a una struttura ludica solida e una messa in scena di alto profilo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Pragmata, la recensione: si spara, si hackera e ci si commuove, un gioco grezzo ma perfetto Pragmata: azione lunare, IA ribelle e fuga verso la TerraPragmata, il nuovo titolo sviluppato da Capcom, si presenta come un’esperienza di gioco che fonde azione e narrazione in un contesto lunare. PRAGMATA | CAPOLAVORO ACTION | RECENSIONE Mmh la storia di pragmata durerà 9 ore, abbastanza poche direi - facebook.com facebook Pragmata è tradotto e doppiato in italiano con dialoghi e sottotitoli Facciamo chiarezza x.com