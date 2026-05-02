Salento | nasce Torsita il romanzo tra foto e audio degli studenti

Nel Salento è stato creato un romanzo che combina fotografie e registrazioni audio realizzate dagli studenti. Il progetto coinvolge giovani che hanno trasformato i luoghi storici della zona in immagini e suoni, utilizzando strumenti digitali. Questa iniziativa mira a rendere più coinvolgente la narrazione attraverso un approccio multimediale, integrando elementi visivi e acustici. L’obiettivo è offrire un’esperienza più immersiva e interattiva ai lettori e agli utenti.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato gli studenti i luoghi storici in immagini?. Quali tecnologie digitali rendono questo romanzo un'esperienza immersiva?. Chi ha guidato i ragazzi nella creazione dell'audiolibro su Spotify?. Perché questo progetto scolastico può cambiare il turismo nel Salento?.? In Breve Presentazione sabato 2 maggio 2026 presso la Masseria Torcito a Cannole.. Studenti dell'istituto Antonietta De Pace hanno realizzato foto e audio su Spotify.. Docenti Colucci, Giannotta e Mancarella hanno guidato il lavoro tecnico degli studenti.. Partecipano il presidente Fabio Tarantino e il sindaco Leandro Rubichi all'evento.. Alle...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salento: nasce Torsita, il romanzo tra foto e audio degli studenti Notizie correlate Addio all’«arco degli innamorati» nel Salento, il crollo nella notte di San Valentino: com’è ridotto adesso – FotoL’arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, conosciuto come Arco dell’Amore, si è sbriciolato completamente in mare. Pisticci: nasce la radio degli studenti per il socialeMercoledì 22 aprile, alle ore 11:00, l’Istituto Alberghiero di Marconia a Pisticci ha trasformarsi le proprie aule scolastiche in veri studi...