Lioni assalto esplosivo al bancomat nella notte

Nella notte a Lioni, un gruppo ha preso di mira uno sportello bancomat di una banca locale. L’attacco è avvenuto con un ordigno che ha provocato l’esplosione dello sportello, causando danni alla macchina. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

È accaduto nella notte a Lioni. Obiettivo: lo sportello bancomat di una banca del paese. L'azione è stata compiuta con un ordigno che ha provocato l'esplosione dello sportello automatico. Non sono ancora disponibili informazioni sull'ammontare del denaro eventualmente sottratto né sull'entità dei danni all'istituto di credito. I fatti, per ora, si fermano qui: un'esplosione, lo sportello colpito, la fuga. Dopo il colpo, i responsabili si sono allontanati dal centro abitato. Lungo la strada hanno incendiato l'auto utilizzata per raggiungere la banca e per allontanarsi. Il ritrovamento del veicolo bruciato è, allo stato, l'ultimo elemento certo della vicenda.