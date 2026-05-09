Il porto di Ravenna ha registrato un nuovo record storico grazie all’arrivo della nave Star Sophia, che ha portato un considerevole volume di merci. I nuovi fondali hanno consentito l’attracco di navi di grandi dimensioni, favorendo un aumento nelle operazioni di carico e scarico. Tuttavia, alcuni settori merceologici mostrano segnali di rallentamento, influenzando la crescita complessiva del traffico nel porto.

? Punti chiave Come hanno fatto i nuovi fondali a permettere questo record?. Quali settori merceologici stanno frenando la crescita del porto?. Quanto incide l'aumento dei trailer sulla logistica di Ravenna?. Perché il comparto chimico registra un calo nonostante il boom?.? In Breve Aprile 2026 registra 2,8 milioni di tonnellate, +32% rispetto ad aprile 2025.. Volume gennaio-aprile 2026 a 9,4 milioni di tonnellate, +8,4% rispetto al 2025.. Settore agroalimentare in crescita con +42,7% solido e +61,5% liquido ad aprile.. Prodotti chimici in calo con flessione del 6,1% liquido e 5,1% solido.. Il 2 maggio 2026 la Star Sophia, una nave con una lunghezza di 229 metri e oltre 32 di larghezza, ha attraccato al terminal Bunge stabilendo il record storico per il carico sbarcato nel porto di Ravenna con circa 53.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto di Ravenna: record storico con la Star Sophia e boom di merci

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