Porto di Ravenna | boom di scambi con il Mediterraneo dopo il Macfrut

Durante il Macfrut, il terminal container di Ravenna ha registrato un aumento delle attività di scambio con paesi del Mediterraneo, in particolare con Israele, Turchia ed Egitto. Questa crescita si è tradotta in un incremento di movimentazioni di merci e contatti tra gli operatori coinvolti. La fiera ha favorito incontri e accordi che rafforzano i collegamenti commerciali tra il porto e le nazioni della regione.

? Cosa sapere Terminal Container Ravenna consolida scambi con Israele, Turchia ed Egitto durante il Macfrut.. Il porto di Ravenna accelera i flussi di merci ortofrutticole e fertilizzanti dal Mediterraneo.. Giannantonio Mingozzi definisce positivo il bilancio del Terminal Container Ravenna dopo le tre giornate trascorse al Macfrut di Rimini, dove l’operatore ha consolidato i legami con i mercati del Mediterraneo. Il fulcro dell’attività si è concentrato nello spazio coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale, un punto di incontro strategico dove la specializzazione dei singoli soggetti si è fusa con una visione d’insieme. In questo contesto, Terminal Container Ravenna ha operato fianco a fianco con gli altri attori del comparto ravennate, nello specifico SagemS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto di Ravenna: boom di scambi con il Mediterraneo dopo il Macfrut Notizie correlate Nuovi scambi con l’Africa: il Mediterraneo guida i flussi globaliDurante il convegno ‘A Bridge to Africa’ che si sta svolgendo alla Spezia, Antonio Gozzi ha delineato come le tensioni geopolitiche legate allo... Tutto il mondo di avocado e mango si ritrova a Macfrut 2026, in Italia è boom di importazioni“Mango and Avocado Explosion”: questo il titolo dell’evento che si sviluppa nei tre giorni della kermesse fieristica, mettendo al centro due prodotti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hub per le terre rare, il porto di Trieste 'sorpassa' Ravenna: Più adatto allo scopo; Il giovane che lanciò le tegole è ora in cura al SerD. La direttrice: in dieci anni a Ravenna boom di abuso di cocaina; Ravenna protagonista al Seatrade di Miami: al terminal crociere il premio Oscar dei porti 2026; Prenotazione digitali e procedure smart: Sapir presenta un piano di investimenti tecnologici da 800mila euro. Porto di Ravenna, incontro a Roma tra Benevolo e il ministro Urso: focus su sviluppo e nuovi investimentiSi è svolto nei giorni scorsi a Roma l’incontro tra Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, e il ministro delle Imprese e del Made in ... ravennawebtv.it Porto di Ravenna protagonista al Seatrade Cruise Global di MiamiSi è appena conclusa a Miami Seatrade Cruise Global, il più importante evento crocieristico a livello mondiale che si svolge ogni anno richiamando circa 11.000 partecipanti da 120 paesi in 650 stand d ... ravenna24ore.it Porto di Ravenna (@adsportoravenna) on X x.com Si è chiusa la 43esima edizione di MACFRUT Aree logistiche e innovazione del Porto di Ravenna al servizio della competitività del Paese Si è concluso MACFRUT l’evento di riferimento della filiera globale dell’ortofrutta che si svolge ogni anno a Rimini Il Port - facebook.com facebook