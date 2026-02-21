Pisa boom turistico | +37mila visitatori nel 2025 un record storico

Nel 2025, Pisa ha registrato un incremento significativo di visitatori, con oltre 37.000 arrivi in più rispetto all’anno precedente. Questa crescita ha fatto salire il totale a più di un milione di turisti, un record mai raggiunto prima. La forte attrattiva della Torre e delle altre mete storiche ha attirato un numero crescente di visitatori, anche durante i mesi invernali. La città si prepara a gestire un afflusso sempre più consistente di turisti.

Pisa Raggiunge un Nuovo Picco Turistico: Superato il Milione di Arrivi nel 2025. Pisa ha concluso il 2025 con un risultato storico nel settore turistico, superando per la prima volta la soglia di un milione di arrivi e registrando oltre due milioni di presenze tra la città e il litorale. Questo incremento, trainato soprattutto dai visitatori internazionali, conferma il crescente appeal della città toscana come destinazione globale e segna un punto di svolta per l'economia locale. I dati diffusi dall'ufficio turistico del Comune delineano un quadro positivo, con un incremento complessivo dei flussi turistici del 3,7% rispetto al 2024.