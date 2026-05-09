Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno ha appena terminato i lavori di riqualificazione dei roseti e dei viali interni del suo giardino. Con questa conclusione, il giardino ritorna a mostrare il suo aspetto rinnovato, pronto ad accogliere i visitatori durante l’evento di Ville Aperte. La riqualificazione riguarda le zone interne del palazzo, mentre le porte sono aperte al pubblico per permettere di ammirare i lavori appena conclusi.

Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno si presenta all’appuntamento con Ville Aperte col rinnovato splendore del suo giardino, che ha visto la recente conclusione dei lavori di riqualificazione dei roseti e dei viali interni. Oggi e domani a Palazzo Borromeo saranno in campo i volontari del Touring Club Italiano. L’iniziativa condurrà i partecipanti alla scoperta del parco storico di quasi 10 ettari, in cui il rigore geometrico del giardino all’italiana si intreccia con il fascino naturale del paesaggio. Durante la visita sarà possibile approfondire le caratteristiche dell’ architettura barocca del complesso, il dialogo con la flora locale e le ampie prospettive storiche che richiamano il Seicento lombardo, in un’immersione tra elementi monumentali e natura secolare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Porte aperte a Palazzo Borromeo. Ora il giardino torna a splendere

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Torna ‘Porte aperte a Palazzo’: visite guidate gratuite a Palazzo Frizzoni

Palazzo Marino torna a splendere: completato il restauro firmato Tod’sConcluso il restauro conservativo di Palazzo Marino, sostenuto dal Gruppo Tod’s: dopo 16 mesi di lavori, uno dei simboli di Milano torna a splendere...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Porte aperte a Palazzo Borromeo. Ora il giardino torna a splendere; Primo weekend di Ville Aperte: il liberty a Monza, i gioielli della Brianza.

Porte aperte a Palazzo Borromeo. Ora il giardino torna a splendereOggi e domani le visite guidate. Sono oltre 6.500 le rose piantate, il sindaco: Restaurate anche le fontane ... msn.com