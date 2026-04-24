Torna ‘Porte aperte a Palazzo’ | visite guidate gratuite a Palazzo Frizzoni

Bergamo. Porte aperte a Palazzo, il progetto di visite guidate gratuite di Palazzo Frizzoni volute dalla Presidente del Consiglio comunale, Romina Russo, e realizzate in collaborazione con il Liceo linguistico statale “Giovanni Falcone”. Il percorso prevede la visita a: esterno di Palazzo Frizzoni, cortile, parco, sala Caccia, Corridoio dei Cardinali, scalone, sala Specchi, uffici della Sindaca, del Segretario Generale e del Capo di Gabinetto, Aula Consiliare. Le visite guidate si svolgeranno, con accesso libero e gratuito, dalle 14,30 alle 17,30 (ultimo ingresso). Sarà anche possibile visitare Palazzo con guide che parlano in lingua inglese, francese e spagnolo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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