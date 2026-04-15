Palazzo Marino torna a splendere | completato il restauro firmato Tod’s

È stato completato il progetto di restauro di Palazzo Marino, l’edificio che rappresenta un punto di riferimento storico e amministrativo di Milano. Il lavoro di recupero, realizzato dall’azienda Tod’s, ha portato a un intervento conservativo sull’edificio, che da oltre un secolo e mezzo ospita la sede del Comune. La conclusione dei lavori segna il termine di un intervento volto a preservare la struttura e il suo valore simbolico per la città.

Concluso il restauro conservativo di Palazzo Marino, sostenuto dal Gruppo Tod’s: dopo 16 mesi di lavori, uno dei simboli di Milano torna a splendere grazie alla collaborazione tra pubblico e privato Si è concluso il progetto di recupero conservativo di Palazzo Marino, edificio simbolo di Milano e sede del Comune dal 1861. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e del presidente del Gruppo Tod’s Diego Della Valle. Il palazzo, capolavoro rinascimentale progettato da Galeazzo Alessi, rappresenta uno dei punti di riferimento architettonici e istituzionali della città. I lavori, sostenuti interamente da Tod’s, si sono protratti per 16 mesi e hanno riguardato una superficie complessiva di circa 7.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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