In Italia, alcuni ponti si sono distinti nel tempo per le loro caratteristiche specifiche. Dal ponte in uso da oltre duemila anni, ancora oggi percorso da numerosi passanti, al ponte che svetta come il più alto tra le strutture cittadine, fino a quello che ha resistito più a lungo nel corso dei secoli. Questi capolavori di ingegneria e storia rappresentano esempi unici di architettura e tradizione nel nostro paese.

Stando al più recente progetto depositato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ponte sullo Stretto di Messina è destinato a infrangere diversi record. Anzitutto quello di ponte sospeso più lungo al mondo, superando di quasi 1.300 metri l'attuale leader della classifica, il ponte dei Dardanelli. L'infrastruttura turca vanta infatti una campata lunga 2.023 metri, mentre nel caso del ponte sullo Stretto passeranno addirittura 3.300 metri tra un pilone e l'altro. Ma l'opera pensata per connettere su asfalto e su rotaia la Sicilia e la Calabria è destinata a infrangere praticamente ogni record relativo alle infrastrutture italiane, sia per le proprie dimensioni, sia per i costi messi in campo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ponti italiani da record: il più lungo, il più alto, il più antico

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Billionaires’ World: 3 Luxury Swiss Gems on Crystal Alpine Lakes. Lugano, Lucerne

Notizie correlate

Leggi anche: Inflazione, il prezzo più alto della guerra in Iran lo paga l’Italia: impatto più alto che in qualsiasi altro Paese

Milan-Inter da record: il derby sarà la partita con l'incasso più alto nella storia della Serie AIl derby di domani sera diventerà la partita di Serie A con l’incasso più alto della storia.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ponti italiani da record: il più lungo, il più alto, il più antico; Turismo, il ministro Mazzi: ponte del Primo maggio da record, avanti così; Turisti e nuove incertezze. Disdette dagli Stati Uniti; Ponte del Primo Maggio da record sui treni: oltre 535mila passeggeri in viaggio verso la Riviera.

Ponte del 1° maggio da record per il turismo ItaliaPonte del 1° maggio da record per il turismo Italia. Mazzi: «il merito è soprattutto degli operatori di settore». Notevole il risultato anche per l’Emilia Romagna, specie per la Riviera. Andamento pre ... ilnordestquotidiano.it

Turismo, Mazzi: ponte del primo maggio da record da Nord a SudMilano, 4 mag. (askanews) – Il ponte del primo maggio, in base ai dati raccolti in questi giorni, racconta un’Italia che, da Nord a Sud, registra risultati record con punte da tutto esaurito in divers ... askanews.it

I francesi sono specialisti di "ponti" quanto e più degli italiani. Quest'anno due piccole deroghe per tenere aperte panetterie e negozi di fiori il 1° maggio, ma i partiti hanno già pronte nuove campate dei ponti The French guide to not working in May ft.com/conte x.com

Lampada da tavolo italiana del 1923-30, design di Geo Ponti. reddit