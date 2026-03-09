L’Italia registra il aumento più significativo dei prezzi a causa dell’inflazione legata alla guerra in Iran, superando quello di altri paesi. Il paese europeo si trova a pagare il prezzo più alto, mentre il governo si fregia di stretti rapporti con figure politiche statunitensi e israeliane, coinvolte nel conflitto. La situazione economica del paese si evidenzia attraverso un impatto diretto sui costi, senza considerare altre cause.

Il conto più alto della guerra in Iran lo paga l’Italia. Proprio il Paese in cui il governo si vanta dei suoi rapporti con Donald Trump e Benjamin Netanyahu, coloro i quali la guerra l’hanno avviata. Proprio l’Italia, infatti, pagherà maggiormente lo shock energetico derivante dalla chiusura dello Stretto di Hormuz e dai rincari del petrolio, secondo le stime di Oxford Economics riportate dal Financial Times. L’Italia pagherà quindi un prezzo più alto rispetto alle altre grandi economie internazionali, con un’inflazione complessiva che aumenterà più del previsto. Il problema, quindi, riguarda tutti i costi energetici e gli altri rincari conseguenti al rialzo dei prezzi per gas e petrolio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Inflazione, il prezzo più alto della guerra in Iran lo paga l’Italia: impatto più alto che in qualsiasi altro Paese

