Milan-Inter da record | il derby sarà la partita con l' incasso più alto nella storia della Serie A

Il derby tra Milan e Inter si prepara a stabilire un nuovo record di incasso nella storia della Serie A. A San Siro sono attesi più di 75.500 spettatori, con un incasso stimato vicino ai 9 milioni di euro. La partita, quindi, promette di essere un evento senza precedenti dal punto di vista economico e di pubblico.

Il derby di domani sera diventerà la partita di Serie A con l’incasso più alto della storia. Il cassiere di via Aldo Rossi ieri aveva ancora la calcolatrice accesa e solo nelle prossime ore sapremo l’ammontare preciso della somma, ma è già certo che la cifra (lorda) supererà il precedente primato stabilito proprio in occasione del derby d’andata, in casa dell’Inter, quando nella cassaforte nerazzurra finirono 8.649.494 euro. Al momento c’è una certezza che vuol dire record di tutti i tempi per la Serie A: l’incasso sarà superiore agli 8,7 milioni, ma non dovrebbe raggiungere quota 9 milioni. I biglietti sono praticamente introvabili da giorni e i presenti sugli spalti saranno oltre 75. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

