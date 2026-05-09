Ponte in Festa cammini di pace Al centro c’è San Francesco

Si svolge in questi giorni l’evento Ponte in Festa, dedicato ai cammini di pace. Al centro della manifestazione si trova la figura di San Francesco, simbolo di fratellanza e dialogo. In un periodo caratterizzato da conflitti, crisi alimentari e disparità, questa iniziativa intende promuovere valori legati alla solidarietà e alla convivenza pacifica. La manifestazione coinvolge diverse comunità e si svolge in vari luoghi della regione.

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