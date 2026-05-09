Ponte in Festa cammini di pace Al centro c’è San Francesco
Si svolge in questi giorni l’evento Ponte in Festa, dedicato ai cammini di pace. Al centro della manifestazione si trova la figura di San Francesco, simbolo di fratellanza e dialogo. In un periodo caratterizzato da conflitti, crisi alimentari e disparità, questa iniziativa intende promuovere valori legati alla solidarietà e alla convivenza pacifica. La manifestazione coinvolge diverse comunità e si svolge in vari luoghi della regione.
Pace e fratellanza, valori di cui in questa epoca buia, segnata da guerre, carestie e ingiustizie, c’è particolare bisogno. Se ne parlerà domani alle 18 a Ponte in Festa, nell’incontro con il cardinal Augusto Paolo Lojudice e Monique Emanuelli, referente Chemin d’Assise, che dialogheranno sul tema: "Anno Giubilare Francescano. Ponte d’Arbia-Roma, Ponte d’Arbia -Assisi, cammini di pace". "E’ una iniziativa a cui teniamo molto- raccontano i volontari promotori della festa che si svolge da 16 anni a Ponte d’Arbia -L’Anno Giubilare Francescano, voluto da Papa Leone XIV per celebrare l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi,...🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
“Rumori di armi e colloqui di pace”: al centro della serata l’incontro che San Francesco ebbe nel 1219 con il SultanoArezzo, 13 april 2026 – Venerdì 17 aprile ore 18 nella Sala San Francesco (cripta) presso la Basilica di San Francesco in Arezzo si terrà un evento...
Ancona celebra gli 800 anni di San Francesco: al via un ricco programma tra cultura, spiritualità e camminiTra le iniziative lo spettacolo al Teatro delle Muse “Francesco”, con la partecipazione di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi ANCONA- In occasione...
Altri aggiornamenti
Si parla di: Ponte in Festa, cammini di pace. Al centro c’è San Francesco; L’Anno giubilare francescano, a Ponte in Festa ne parlano Lojudice ed Emanuelli.