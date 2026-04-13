Rumori di armi e colloqui di pace | al centro della serata l’incontro che San Francesco ebbe nel 1219 con il Sultano

Venerdì 17 aprile alle ore 18 si terrà nella Sala San Francesco (cripta) di Arezzo un evento dedicato alla storica visita di San Francesco al Sultano nel 1219. La serata si focalizzerà sui rumori delle armi e sui colloqui di pace avvenuti in quel periodo, offrendo spunti sulla relazione tra i due protagonisti e sui temi legati alla pace e ai conflitti. L'appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri dedicati alla storia e alla memoria locale.

Arezzo, 13 april 2026 – Venerdì 17 aprile ore 18 nella Sala San Francesco (cripta) presso la Basilica di San Francesco in Arezzo si terrà un evento davvero speciale che si inserisce nelle celebrazioni per l’ ottavo centenario della morte del Santo ed è organizzato proprio dall’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Il titolo è già molto evocativo “ Rumori di armi e colloqui di pace ”: al centro della serata il famoso incontro che Francesco ebbe davvero, nel 1219 a Damietta durante la V Crociata, con il Sultano, episodio ritratto anche da Giotto nel ciclo degli affreschi nella Basilica superiore di Assisi. Un tema quanto mai attuale e scottante...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Rumori di armi e colloqui di pace”: al centro della serata l’incontro che San Francesco ebbe nel 1219 con il Sultano "Alimentazione e longevità": l'incontro al Comitato di quartiere San FrancescoRiflettori puntati su "Alimentazione e longevità" presso il Comitato di Quartiere San Francesco di Salerno, il 26 febbraio, alle ore 18, con il... ‘Natura: bellezza, armonia e pace’: poesie per l'800 anniversario della morte di san Francesco d'AssisiStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran...