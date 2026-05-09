Un candidato ha annunciato la propria intenzione di candidarsi alla giunta comunale sostenuto dalla lista ViviPonte, con obiettivi legati all’urbanistica e all’ambiente. La sua strategia si basa su un passato amministrativo che potrebbe influenzare le scelte future. Sono stati annunciati anche alcuni dettagli sulle competenze tecniche che intende portare nelle deleghe di competenza, specificamente in ambito urbanistico e ambientale.

? Punti chiave Come influenzerà il passato amministrativo la nuova strategia di Buso?. Quali competenze tecniche porterà il candidato nelle deleghe urbanistica e ambiente?. Perché la continuità con la gestione Roma è il fulcro del programma?. Chi proporrà un cambiamento radicale rispetto alla linea di ViviPonte?.? In Breve Buso ricopre deleghe su urbanistica, ambiente e sport per la lista ViviPonte.. Il candidato è originario di Negrisia e lavora come Vigile del Fuoco.. Esperienza politica include la Rete di Consiglieri Locali dell’Unione Europea.. Programma punta a proseguire gli interventi avviati dalla sindaca Paola Roma.. A Ponte di Piave, il trentaseienne Matteo Buso ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco con la lista ViviPonte per dare seguito alla gestione avviata da Paola Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di Piave: Matteo Buso punta alla giunta con la lista ViviPonte

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